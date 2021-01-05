Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 0:5.
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Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею проиграла канадцам со счетом 0:5.
Победу сборной Канады принесли Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.
Российские хоккеисты теперь поборются за бронзу ночью 6 января. Соперник нашей сборной определится по итогу встречи Финляндии и Соединенных Штатов.