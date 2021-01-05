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«Это были разные планеты»: Фетисов прокомментировал неудачу российских хоккеистов в матче с Канадой

Егор Левин
19:00 05.01.2021
Легендарный хоккеист с сожалением признал, что итог матча не в пользу России стал показателем того, где страна в данный момент находится в хоккейном смысле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Хоккеист и заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов дал свою оценку результатам хоккейного матча, прошедшего между командами России и Канады накануне, в котором россияне уступили оппонентам со счетом 0:5. Фетисов признал, что тренер и игроки российской сборной находились под большим давлением и ответственностью, но назвал все своими именами, сказав, что команда «проиграла по всем фронтам».

«То, что я увидел, очень сильно меня расстроило. Это то, что должно нас заставить задуматься о том, куда движется наш хоккей, куда мы стремимся, что вообще происходит», - сказал он.

Спортивный деятель с сожалением признал, что итог матча в пользу сборной Канады не мог не оказаться незамеченным и стал показателем того, где находится в хоккейном смысле Россия. Отвечая на вопрос о возможных причинах проигрыша россиян, Фетисов отметил некоторую цикличность происходящего.

«Мы в очередной раз говорим о системном сбое. С первых секунд было понятно, что нам не за что зацепиться, что это были две разные планеты. Очень солидно выглядели ребята из Канады, они не дали даже шанса усомниться, что они все умеют, они показали класс как нужно играть», - заявил он.

Напомним, Россия уступила Канаде в полуфинале молодежного чемпионата мира. Теперь россиянам предстоит матч за бронзовую награду состязания с соперником, который определится после матча США и Финляндии. Уникальный обзор и анализ следующей игры российской сборной Вячеслав Фетисов вскоре представит эксклюзивно на телеканале «Звезда».

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