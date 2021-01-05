Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки на 15 км на Tour de Ski

Российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли три первых места на соревнованиях многодневной гонки Tour de Ski, которая объединяет три этапа Кубка мира.

Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров на четвертом этапе многодневки. Большунов финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Вторым стал Денис Спицов (+8,3 секунды), третьим - Иван Якимушкин (+13,9 с).

Ранее спортсмены Александр Большунов и Глеб Ретивых взяли золото в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене. Лыжники представляли первую сборную России. Они преодолели дистанцию 7,8 км за 15 минут 01,14 секунды.