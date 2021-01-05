Чемпион России по хоккею посоветовал молодежной сборной РФ играть «по-мужицки»

Сборная России по хоккею уступила в полуфинальной встрече молодежного чемпионата мира команде из Канады с итоговым счетом 0:5 и теперь поборется за бронзовые медали. Бывший российский хоккеист, нападающий Алексей Бадюков признался «Звезде», что не узнавал россиян в этой встрече, особенно в начале игры, когда, по его словам, мы не успевали за скоростью канадцев.

«Две заброшенные шайбы в самом начале мы просто не могли подобрать, не успевали в своей зоне накрывать нападающих. Дальше было тяжеловато что-то изменить, потому что канадцы гнули свою линию», - сказал хоккейный эксперт.

Трехкратный чемпион России и двукратный серебряный призер российского чемпионата, Бадюков отметил, что матч отобразил реальные силы, но подчеркнул, что молодежной сборной России, если она хочет выигрывать золото, в будущем стоит настраиваться именно на игры с Канадой.

«Где-то рискнуть, где-то на грани фола, по-мужицки, по-взрослому стоило полезть. Но канадцы практически ничего не давали сделать в своей зоне», - подвел он итог.

Следующая игра российской сборной пройдет 6 января. Соперник определится по результатам встречи команд из Финляндии и США.