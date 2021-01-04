Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл 2-й этап «Дакара»
Во втором этапе ралли-рейда «Дакар-2021» победителем стал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-Мастер».
Сотников преодолел дистанцию 457 км за 4 часа 37 минут и 44 секунды. Вторым пришел грузовик под управлением Айрата Мардеева («КАМАЗ-Мастер», +03;7) с отставанием 3 минуты 17 секунд. Третье место взял белорус Сергей Вязович («МАЗ», +06;30).
Ранее экипаж команды из России «КАМАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии. Экипажу Сотникова удалось первым преодолеть участок длиной в 277 км. Вторым пришел экипаж чешского спортсмена Алеша Лопрайса. Завершил тройку лидеров экипаж россиянина Антона Шибалова. В общем зачете Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, Шибалова – на 7 минут 44 секунды.