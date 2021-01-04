Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл 2-й этап «Дакара»

Ранее экипаж команды из России «КАМАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии. Экипажу Сотникова удалось первым преодолеть участок длиной в 277 км. Вторым пришел экипаж чешского спортсмена Алеша Лопрайса. Завершил тройку лидеров экипаж россиянина Антона Шибалова. В общем зачете Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, Шибалова – на 7 минут 44 секунды.

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