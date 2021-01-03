Определился соперник сборной России по полуфиналу хоккейного молодежного чемпионата мира

Хоккеисты молодежной сборной России сыграют в полуфинале чемпионата мира со сверстниками из Канады. Это стало ясно после победы сборной США над словаками в четвертьфинальном матче проходящего в Эдмонтоне турнира.

В свою очередь, россияне одолели команду из Германии. Полуфинальные пары образованы исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа. Напомним, в своем квартете сборная России заняла второе место.

Во втором полуфинале скрестят клюшки сборные США и Финляндии. Оба матча пройдут четвертого января. Завершится молодежный чемпионат мира в ночь на шестое января.