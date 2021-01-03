ЦСКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над финским «Йокеритом» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе армейцев отличились Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Клас Дальбек и Максим Соркин. Со стороны «Йокерита» свои моменты смогли реализовать Брайан О’Нилл и Виктор Лев, форвард Джордан Шредер отличился дублем. Победную шайбу в овертайме принес ЦСКА нападающий Андрей Светлаков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 5 января ЦСКА встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» примет в Хельсинки ХК «Сочи».