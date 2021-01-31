Малкин побил клубные рекорды Лемье и Ягра

Российский нападающий Евгений Малкин побил клубный рекорд, обойдя Марио Лемье по количеству сыгранных матчей за Pittsburgh Penguins.

Малкин помог Pittsburgh выиграть у New York Rangers в рамках регулярного чемпионата NHL. Форвард отдал результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 5:4.

После этого матча 34-летний россиянин занял второе место по сыгранным матчам за клуб. На первом Сидни Кросби, у которого 993 игры, у Малкина - 916 игр, у Марио Лемье - 915.

Россиянин побил еще один клубный рекорд и занял третье место в списке лучших бомбардиров Pittsburgh Penguins. Евгений набрал 1080 очков и обогнал Яромира Ягра, у которого 1079 очков. Теперь российского нападающего опережают только Марио Лемье (1723 очка) и Сидни Кросби (1271).

Другой россиянин Александр Овечкин помог Washington Capitals обыграть Boston Bruins, забросив победную шайбу в овертайме. Для форварда это первый матч после отстранения от игр за нарушение протокола Лиги по коронавирусу.