Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова победил на первом этапе ралли «Дакар»
Экипажу удалось первым преодолеть спецучасток в 277 км.
© Фото: rallykm, VK
Экипаж команды из России «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова одержал победу на первом этапе ежегодного ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии.
Экипажу Сотникова удалось первым преодолеть участок длиной в 277 км. Вторым пришел экипаж чешского спортсмена Алеша Лопрайса. Завершил тройку лидеров экипаж россиянина Антона Шибалова. В общем зачете Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, Шибалова – на 7 минут 44 секунды.