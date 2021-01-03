Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
Второе место занял россиянин Артем Мальцев.
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем, которая состоялась в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Серебряную медаль завоевал россиянин Артем Мальцев. Третье место занял спортсмен из Франции Морис Манифика.
Следующий этап многодневки «Тур де Ски» состоится 5 января в Италии, пройдут женская и мужская гонки с раздельным стартом.