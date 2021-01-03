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Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram

Ян Брацкий
12:43 03.01.2021
Популярнее Роналду в Instagram только сама социальная сеть, у которой 382 миллиона подписчиков.
Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram
© Фото: Cristiano, Facebook

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду установил новый рекорд, но на этот раз достижение не связано со спортом. Нападающий сборной Португалии и форвард туринского «Ювентуса» стал первым, на чью страницу в Instagram подписались более 250 миллионов человек.

Вторым по популярности в Instagram следует извечный соперник Роналду по титулам и главный гений современного аргентинского футбола Лионель Месси. У капитана «Барселоны» 175 миллионов подписчиков.

Ранее Криштиану Роналду признался, что его главная мечта в спорте пока так и не осуществилась. Футболист надеется выиграть для своей сборной кубок чемпионата мира. Ближайшая, а возможно и последняя возможность, у 35-летнего форварда появится в 2022 году в Катаре. За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем Кубка чемпионов, а также одерживал победу в рамках чемпионатов Италии, Испании и Англии. 

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