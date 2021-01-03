Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду установил новый рекорд, но на этот раз достижение не связано со спортом. Нападающий сборной Португалии и форвард туринского «Ювентуса» стал первым, на чью страницу в Instagram подписались более 250 миллионов человек.

Вторым по популярности в Instagram следует извечный соперник Роналду по титулам и главный гений современного аргентинского футбола Лионель Месси. У капитана «Барселоны» 175 миллионов подписчиков.

Ранее Криштиану Роналду признался, что его главная мечта в спорте пока так и не осуществилась. Футболист надеется выиграть для своей сборной кубок чемпионата мира. Ближайшая, а возможно и последняя возможность, у 35-летнего форварда появится в 2022 году в Катаре. За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем Кубка чемпионов, а также одерживал победу в рамках чемпионатов Италии, Испании и Англии.