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Российский шахматист Есипенко стал призером супертурнира в Нидерландах

Анна Берестовая
23:30 31.01.2021
Восемнадцатилетний россиянин занял третье место в турнире.
Российский шахматист Есипенко стал призером супертурнира в Нидерландах
© Фото: pixabay.com
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Шахматист из Нидерландов Йорден ван Форест стал победителем супертурнира, состоявшегося в Вейк-ан-Зее. Гроссмейстер одержал верх над соотечественником Анишем Гири в финальной встрече, сыграв партию черными.

Оба финалиста завершили турнир с 8,5 очками. Ван Форест стал первым после Яна Тиммана нидерландским шахматистом, выигравшим один из турниров Tata Steel Chess. 

Принимавший участие в шахматных состязаниях россиянин Андрей Есипенко набрал 8 очков и занял третье место. Восемнадцатилетнему шахматисту ранее удалось одолеть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена после многочасовой игры.

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