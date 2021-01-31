Российский шахматист Есипенко стал призером супертурнира в Нидерландах

Шахматист из Нидерландов Йорден ван Форест стал победителем супертурнира, состоявшегося в Вейк-ан-Зее. Гроссмейстер одержал верх над соотечественником Анишем Гири в финальной встрече, сыграв партию черными.

Оба финалиста завершили турнир с 8,5 очками. Ван Форест стал первым после Яна Тиммана нидерландским шахматистом, выигравшим один из турниров Tata Steel Chess.

Принимавший участие в шахматных состязаниях россиянин Андрей Есипенко набрал 8 очков и занял третье место. Восемнадцатилетнему шахматисту ранее удалось одолеть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена после многочасовой игры.