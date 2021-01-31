Воронина с рекордом взяла золото на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Конькобежка установила новый мировой рекорд для равнинных катков.
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
Российская конькобежка Наталья Воронина взяла первенство на дистанции 3000 метров второго этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). С результатом 3.56,853 Воронина установила рекорд мира для равнинных катков.
Второе и третье место заняли голландки Антойнетте де Йонг и Ирене Схаутен соответственно.
Воронина обновила мировой рекорд, превзойдя предыдущее достижение Схаутен – 3.57,15.
В прошлом году Воронина обновила мировой рекорд на дистанции 500 метров – она преодолела расстояние за 6 минут и 39,01 секунду.