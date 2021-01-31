Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен судиться с руководством клуба из-за утечки информации о его зарплате. Ранее СМИ сообщили, что доход аргентинца по нынешнему четырехлетнему контракту составил в общей сложности 556 миллионов евро.

Контракт был защищен положениями о конфиденциальности, однако теперь информация стала достоянием общественности и находится в открытом доступе.

Юристы футболиста готовят иски против экс-президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау, а также исполняющего обязанности президента клуба Карлеса Тускетса, сообщает Матч ТВ.

Ранее «Барселона» выразила готовность подать в суд на газету El Mundo, опубликовавшую данные, а также выразила поддержку Месси. Сам футболист также готовит иск к изданию.