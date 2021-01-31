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Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ

Анна Назайкина
11:10 31.01.2021
Накануне российский хоккеист провел свой первый матч после отстранения за нарушение мер по COVID-19.
Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ
© Фото: alex__ovechkin, VK
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Российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Накануне спортсмен провел свой первый матч после отстранения за нарушение мер по COVID-19, на котором ему удалось забросить победную шайбу в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Шайба стала 708-й для Овечкина в «регулярках» лиги. Таким образом он сравнялся с Майком Гартнером, который находится на седьмом месте списка наиболее результативных снайперов в истории НХЛ.

«Было весело. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Так что... Мы победили, идем дальше»,- сказал Овечкин о своем возвращении.

Первой звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, третьей звездой дня признали капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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