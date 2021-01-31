Спорт Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ Анна Назайкина Накануне российский хоккеист провел свой первый матч после отстранения за нарушение мер по COVID-19. © Фото: alex__ovechkin, VK Читайте нас на: Российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Накануне спортсмен провел свой первый матч после отстранения за нарушение мер по COVID-19, на котором ему удалось забросить победную шайбу в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Шайба стала 708-й для Овечкина в «регулярках» лиги. Таким образом он сравнялся с Майком Гартнером, который находится на седьмом месте списка наиболее результативных снайперов в истории НХЛ. «Было весело. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Так что... Мы победили, идем дальше»,- сказал Овечкин о своем возвращении. Первой звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, третьей звездой дня признали капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика