Буффон сместил Яшина с первого места рейтинга вратарей всех времен

Итальянский футболист Джанлуиджи Буффон занял первую строчку в новом рейтинге вратарей всех времен, который был составлен газетой La Gazzetta dello Sport. Тем самым итальянский спортсмен «подвинул» на второе место легендарного советского вратаря Льва Яшина, который долгое время возглавлял рейтинг голкиперов.

18 вратарей из разных стран участвовали в составлении рейтинга. Отмечается, что среди них был и бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев, который проголосовал за Буффона.

Джанлуиджи Буффон является вратарем «Ювентуса», чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Тогда он был признан ФИФА лучшим голкипером турнира.

Напомним, что Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Является олимпийским чемпионом 1956 года , чемпионом Европы 1960 года, 5-кратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Яшин многократно был признан лучшим голкипером XX века. Этот советский футболист является единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч». В декабре 2020 года его признали лучшим голкипером всех времен по версии издания France Football.