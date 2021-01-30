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Российский фристайлист Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике

Роман Захаров
23:59 30.01.2021
Максим Буров набрал 500 очков в зачете Кубка мира и оторвался на недосягаемое расстояние от преследователей.
Российский фристайлист Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский фристайлист Максим Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике. Наш спортсмен одержал победу на всех пяти этапах Кубка текущего сезона. В субботу он завоевал золотую награду на состязаниях в Белоруссии.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Федерации фристайла России, Буров набрал 500 очков в зачете Кубка мира в данной дисциплине и оторвался на недосягаемое расстояние от преследователей, ближайшим из которых является его соотечественник Павел Кротов (232).

Ранее сообщалось, что Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике. Его результат тогда составил 126,24 балла. Американец Кристофер Лиллис занял второе место в рамках этого этапа с результатом 116,74 балла, третьим стал швейцарец Ноэ Рот (103,54).

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