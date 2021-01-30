Кулижников победил в забеге на 500 метров на этапе КМ по конькобежному спорту

Российский спортсмен Павел Кулижников занял первое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Он проходит в нидерландском Херенвене.

Отмечается, что спортсмен показал результат 34,475 секунды. Второе место занял канадец Лоран Дюбрей (34,520). Третье место поделили Дай Дай Нтаб из Нидерландов и российский спортсмен Артем Арефьев (34,588).

Шестым стал россиянин Руслан Мурашов (34,633), а 13-м к финишу пришел Виктор Муштаков с результатом 34,910, передает ТАСС.

Напомним, Кулижников является пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Этап Кубка мира завершится 30 января, в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Павел Кулижников был признан лучшим российским спортсменам 2020 года. В прошлом году он завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства. В голосовании он обошел трехкратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр-2016 гимнаста Никиту Нагорного и саночника Романа Репилова.