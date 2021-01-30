Репилов взял золото на чемпионате мира по санному спорту
Россиянин обошел немца Феликса Лоха и австрийца Давида Гляйршера.
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Российский саночник Роман Репилов выиграл золото на чемпионате мира в немецком Кенигзее. Чемпионский титул стал третьим в карьере спортсмена.
По итогам двух попыток 24-летний россиянин обошел немца Феликса Лоха и австрийца Давида Гляйршера, которые разместились на втором и третьем местах соответственно.
Ранее стало известно, что младший брат спортсмена Павел Репилов не вышел на старт личной гонки на чемпионате мира из-за травмы головы, полученной днем ранее на квалификации спринта.