Репилов взял золото на чемпионате мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов выиграл золото на чемпионате мира в немецком Кенигзее. Чемпионский титул стал третьим в карьере спортсмена.

По итогам двух попыток 24-летний россиянин обошел немца Феликса Лоха и австрийца Давида Гляйршера, которые разместились на втором и третьем местах соответственно.

Ранее стало известно, что младший брат спортсмена Павел Репилов не вышел на старт личной гонки на чемпионате мира из-за травмы головы, полученной днем ранее на квалификации спринта.