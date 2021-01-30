Российский лыжник Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе КМ в Швеции
Спустя некоторое время после падения спортсмен сумел вернуться в лидирующую группу.
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Швеции, несмотря на падение во время гонки.
На второй половине дистанции лыжник упал и откатился на 38-е место. При этом спустя несколько километров он сумел вернуться в лидирующую группу, передает ТАСС.
Накануне Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции. Спортсмен преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.
Со вторым результатом финишировал норвежец Симен Крюгер, проигравший победителю 1,8 секунды, третьим с отставанием 23,9 секунды пришел еще один представитель Норвегии - Шур Рете.