Российский лыжник Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе КМ в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Швеции, несмотря на падение во время гонки.

На второй половине дистанции лыжник упал и откатился на 38-е место. При этом спустя несколько километров он сумел вернуться в лидирующую группу, передает ТАСС.

Накануне Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции. Спортсмен преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Со вторым результатом финишировал норвежец Симен Крюгер, проигравший победителю 1,8 секунды, третьим с отставанием 23,9 секунды пришел еще один представитель Норвегии - Шур Рете.