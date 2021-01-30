Завершившая карьеру из-за COVID-19 фигуристка Шпилевая рассказала о своем состоянии

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, вынужденная завершить карьеру в 21 год из-за осложнений от COVID-19, рассказала «Звезде» о своем состоянии. По словам спортсменки, в данный момент она чувствует себя отлично и планирует остаться в фигурном катании в качестве тренера, семья поддержала решение девушки.

«Все хорошо. Сейчас уже все отлично. Я надеюсь, что буду выступать в качестве талантливого тренера. Очень хочу в этом направлении развиваться»,- заявила она.

Также фигуристка рассказала, что не могла оправиться от болезни несколько месяцев, осложнения от COVID-19 напоминали о себе при сильной физической нагрузки.

«Заболела я где-то в июне, а восстановилась в конце сентября - начале октября. Осложнения давали о себе знать еще периодически. Стопы, ноги, суставы еще болели, если какую-то большую нагрузку давала. Но сейчас уже все в порядке», - заключила спортсменка.

Ранее в интервью «Матч ТВ» Анастасия Шпилевая рассказала, как коронавирус вынудил ее завершить карьеру и привел к распаду дуэта с Григорием Смирновым. Девушка тяжело заболела COVID-19 в начале лета.

По словам фигуристки, температура держалась у нее два месяца, и никакие препараты ей не помогали. Улучшений не было даже после двух курсов антибиотиков. Постепенно начались проблемы с почками, у фигуристки была сильная интоксикация. Впоследствии у Шпилевой был диагностирован артрит.