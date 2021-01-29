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Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

Светлана Иванова
15:18 29.01.2021
Спортсмен преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.
Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне
© Фото: Fredrik Sandberg, Tt, Globallookpress
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне в Швеции. Спортсмен преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Со вторым результатом финишировал норвежский лыжник Симен Крюгер, проигравший победителю 1,8 секунды, третьим с отставанием 23,9 секунды пришел еще один представитель Норвегии - Шур Рёте.

Мужская индивидуальная гонка стала первым соревнованием этапа Кубка мира в Фалуне. Турнир продлится до воскресенья, 31 января, и завершится мужским спринтом.

Большунов, который впервые после скандала в Лахти вышел на лыжню и одержал победу, подчеркнул, что стал еще сильнее после произошедшего инцидента.

 «Это лучший ответ на то, что было в Лахти? Да, лучший. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Поэтому, ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать своими результатами», - заявил лыжник в эфире «Матч ТВ».

Большунов назвал погодные условия во время соревнования самыми холодными за три года. По словам лыжника, немного испортились спуски. Поэтому на последних кругах он чувствовал, что «поворачивать становилось опасно».

Напомним, 24 января на финише мужской эстафеты этапа Кубка мира в Лахти между финским лыжником Йони Мяки и Большуновым произошла стычка. Мяки подрезал россиянина, из-за чего тот замахнулся в ответ палкой. После финиша Большунов врезался в соперника, сбив его с ног. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей. Позже российский лыжник и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе принесли извинения за инцидент.

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