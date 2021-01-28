Шубенков назвал «наглой клеветой» сообщения о своем положительном допинг-тесте

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков опроверг сообщения СМИ о том, что в его допинг-пробе нашли запрещенное вещество. По его словам, подобного никогда не было, а появившаяся информация - «наглая клевета».

Шубенков отметил, что на протяжении всей своей карьеры «никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал».

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, - это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!» - написал он на своей странице в Instagram.

Шубенков пояснил, что действительно получил письмо из независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), но оно не об этом, а раскрывать детали сообщения он не может из юридических соображений.

«Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», - добавил он.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник во Всероссийской федерации легкой атлетики появились сообщения о том, что спортсмен якобы провалил допинг-тест из-за обнаружения в пробе следов фуросемида. В AIU заявления по этому поводу делать отказались.