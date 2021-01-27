UEFA подтвердил обязательства провести чемпионат Европы в 12 городах

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году, как и было запланировано ранее, пройдет в 12 городах. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

«Евро - это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола. Я оптимистично настроен в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится», - сказал глава UEFA Александер Чеферин.

Также он добавил, что городам-организаторам и правительствам нужно дать как можно больше времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии турнир могут провести либо в одной стране, либо в небольшой группе государств.

Евро-2020, который в прошлом году был перенесен из-за коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.