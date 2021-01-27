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Глава FSA заявил, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Тамара Астапенкова
13:52 27.01.2021
Финская лыжная ассоциация направила в FIS запрос и попросила оценить соответствует ли уровень наказания, который был наложен после гонки в Лахти, поведению россиянина.
Глава FSA заявил, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава Финской лыжной ассоциации (FSA) Маркку Хаапасалми заявил, что извинения от россиянина Александра Большунова приняты. При этом FSA просит оценить Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) нарушение, которые совершил российский лыжник во время этапа Кубка мира в Лахти.

Напомним, 24 января, на финише мужской эстафеты, разгорелась борьба за второе и третье места. Финн Йони Мяки подрезал россиянина, из-за чего тот замахнулся палкой. Мяки приехал вторым и вместе с товарищами по команде начал радоваться серебру. В это время в Мяки врезался Большунов, сбив его с ног. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Позднее лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе извинились за инцидент на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Мы получили и приняли извинения от Ассоциации лыжного спорта России и Александра Большунова за случившееся. Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями, без каких-либо инцидентов, не связанных с лыжным спортом в воскресенье», - сказал президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми.

Финская лыжная ассоциация направила в FIS запрос и попросила оценить соответствует ли уровень наказания, который был наложен после гонки в Лахти, поведению Александра Большунова, а также правилам и положениям Международной федерации лыжного спорта.

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