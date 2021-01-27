Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Кокорин прилетел в Италию 25 января и прошел медицинское обследование. В этот же день клуб опубликовал в своем Twitter прибытие россиянина и интервью с ним. По словам нападающего, он очень рад своему приезду во Флоренцию.

Контракт с «Фиорентиной» будет рассчитан до 2024 года. Примерная сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро. Сообщается, что Кокорин будет защищать цвета «фиалок» под номером 91.

Напомним, что с августа 2020 года форвард выступал за московский «Спартак». В текущем сезоне РПЛ он провел восемь матчей и забил два гола.