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Российский шахматист Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Карлсена

Роман Захаров
00:09 27.01.2021
Именитый норвежец признал свое поражение после 32-го хода.
Российский шахматист Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Карлсена
© Фото: pixabay
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Восемнадцатилетний российский шахматист Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена во время одного из туров супертурнира Tata Steel Chess. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитый норвежец признал свое поражение после 32-го хода.

До завершения чемпионата остается лишь несколько дней. По результатам девяти туров Есипенко занимает четвертую-пятую строчку. Карлсен находится на шестом месте.

Андрей Есипенко в настоящий момент занимает вторую позицию в рейтинге юниоров Международной шахматной федерации. Лидерство удерживает иранец Алирез Фирузджы.

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