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Звезды сошлись: на Красной площади состоялся хоккейный матч с участием министров, студентов и знаменитых спортсменов

Тамара Астапенкова
07:44 26.01.2021
Встречались «Красные звезды» и сборная студенческой хоккейной лиги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Красной площади состоялся впечатляющий хоккейный поединок в рамках фестиваля «Спортивная студенческая ночь». На ГУМ-катке сразились «Красные звезды» и «Звезды студенческой хоккейной лиги». В составах обеих команд - выдающиеся спортсмены, министры, студенты, руководители ВУЗов и спортивные функционеры. Символическое вбрасывание перед началом матча осуществил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В ожесточенной борьбе победу одержали «Красные звезды» со счетом 8:4. За эту команду на лед вышли министр спорта РФ Олег Матыцин, депутат Сергей Неверов, глава КХЛ Алексей Морозов и другие.

За команду «Звезды студенческой хоккейной лиги» сражались министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг и другие.

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