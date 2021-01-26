Звезды сошлись: на Красной площади состоялся хоккейный матч с участием министров, студентов и знаменитых спортсменов

На Красной площади состоялся впечатляющий хоккейный поединок в рамках фестиваля «Спортивная студенческая ночь». На ГУМ-катке сразились «Красные звезды» и «Звезды студенческой хоккейной лиги». В составах обеих команд - выдающиеся спортсмены, министры, студенты, руководители ВУЗов и спортивные функционеры. Символическое вбрасывание перед началом матча осуществил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В ожесточенной борьбе победу одержали «Красные звезды» со счетом 8:4. За эту команду на лед вышли министр спорта РФ Олег Матыцин, депутат Сергей Неверов, глава КХЛ Алексей Морозов и другие.

За команду «Звезды студенческой хоккейной лиги» сражались министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг и другие.