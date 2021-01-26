Большунов извинился за неспортивное поведение на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов извинился за свое поведение на этапе Кубка мира в финском Лахти. Извинения также принесла президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР), Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в городе Лахти», - сказано в совместном заявлении, размещенном на сайте АЛВСР.

В сообщении подчеркивается, что враждебность не является частью духа российской команды. Спортсмены также напоминают, что Россия высоко ценит принцип честной игры по всех аспектах. Кроме того, из публикации следует, что АЛВСР уже направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

«Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», - отмечается в заявлении.

Мужская эстафета прошла накануне, 24 января. Золото в рамках этого состязания завоевала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели финн Йони Мяки и россиянин Александр Большунов.

В какой-то момент Мяки, бежавший чуть впереди, начал перекрывать дорогу российскому спортсмену, из-за чего тот замахнулся палкой. В итоге финский представитель приехал вторым и вместе с товарищами по команде начал радоваться второму месту. В это время в Мяки врезался Большунов, сбив финна с ног.

За поведение Большунова Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала российскую команду и лишила ее бронзы. Однако на третье место поднялся второй состав сборной РФ, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).