Звезду NHL Панарина с женой обокрали во время отпуска в Мексике

Нападающего New York Rangers Артемия Панарина и его жену Алису Знарок обокрали во время отдыха в Мексике. Об этом в своем Instagram сообщила сама супруга хоккеиста.

Она уточнила, что все произошло в отеле, где они остановились.

«Нас обокрали. Из сейфа украли серьгу и карточку кредитную, которая впоследствии использовалась в другом городе», - уточнила Знарок.

Алиса Знарок и Артемий Панарин расписались в ноябре прошлого года. В текущем сезоне NHL хоккеист провел 5 матчей и набрал 6 очков.