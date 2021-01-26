Звезду NHL Панарина с женой обокрали во время отпуска в Мексике
Супруга хоккеиста уточнила, что из сейфа в отеле украли кредитную карточку.
© Фото: artemiy_panarin, VK
Нападающего New York Rangers Артемия Панарина и его жену Алису Знарок обокрали во время отдыха в Мексике. Об этом в своем Instagram сообщила сама супруга хоккеиста.
Она уточнила, что все произошло в отеле, где они остановились.
«Нас обокрали. Из сейфа украли серьгу и карточку кредитную, которая впоследствии использовалась в другом городе», - уточнила Знарок.
Алиса Знарок и Артемий Панарин расписались в ноябре прошлого года. В текущем сезоне NHL хоккеист провел 5 матчей и набрал 6 очков.