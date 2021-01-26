UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье

UFC отстранил Конора Макгрегора на 180 дней по медицинским показаниям после боя с американцем Дастином Порье.

Как сообщает MMAJunkie, у ирландца подозрение на травму большой и малой берцовых костей. Но, по заявлению врачей, Макгрегор сможет вернуться раньше, если успеет восстановиться.

Порье также был отстранен, но всего лишь на семь дней - они нужны для отдыха и реабилитации.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 257, где Конор Макгрегор сокрушительно проиграл техническим нокаутом во втором раунде бывшему обладателю «временного» титула Дастину Порье, состоялся в Абу-Даби 23 января.