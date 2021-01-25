Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Фиорентина» опубликовала первые кадры с Кокориным в Италии

Анна Касаткина
20:52 25.01.2021
Итальянский клуб собирается подписать контракт с футболистом на три с половиной года.
© Видео: ACF Fiorentina Twitter © Фото: Mike Kireev, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
Читайте нас на:

Футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал кадры с российским нападающим Александром Кокориным в Италии. Несколько роликов появилось в аккаунте клуба в Twitter.

На видео запечатлено прибытие форварда и интервью с ним. Кроме того, в небольшом ролике Кокорин поделился, что очень рад быть во Флоренции на русском и английском языках и произнес «Forza Viola!» (Вперед, «фиалки»!).

Ранее «Спартак» договорился с итальянской «Фиорентиной» о трансфере Кокорина. Контракт на три с половиной года будет подписан с футболистом в случае успешного прохождения им медосмотра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.