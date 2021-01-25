«Фиорентина» опубликовала первые кадры с Кокориным в Италии
Итальянский клуб собирается подписать контракт с футболистом на три с половиной года.
© Видео: ACF Fiorentina Twitter © Фото: Mike Kireev, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
Футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал кадры с российским нападающим Александром Кокориным в Италии. Несколько роликов появилось в аккаунте клуба в Twitter.
На видео запечатлено прибытие форварда и интервью с ним. Кроме того, в небольшом ролике Кокорин поделился, что очень рад быть во Флоренции на русском и английском языках и произнес «Forza Viola!» (Вперед, «фиалки»!).
Ранее «Спартак» договорился с итальянской «Фиорентиной» о трансфере Кокорина. Контракт на три с половиной года будет подписан с футболистом в случае успешного прохождения им медосмотра.