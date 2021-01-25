Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с футболистами «Спартака»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами московского клуба «Спартак» на сборе в Абу-Даби. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

Боец провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикией, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым и блогером Евгением Савиным.

Также, по словам Нурмагомедова, между его командой и членами ФК был проведен товарищеский матч. По его итогам представители бойца победили с перевесом в четыре мяча.

В конце своего прямого эфира Хабиб Нурмагомедов извинился перед футболистами «Спартака» за то, что его команда их обыграла. Спортсмен с иронией подчеркнул, что нужно было показать, что бойцы тоже умеют играть в футбол.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что готовится «к дебюту в футболе».