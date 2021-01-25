Главный тренер объяснил успехи российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты российских спортсменов на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

На счету россиян победа Александра Логинова в индивидуальной гонке, золото в эстафете среди женщин и бронза за эстафетную гонку у мужчин.

Польховский связал достижения россиян с большой работой, которая была проделана биатлонистами в подготовительный период. По словам тренера, высокие места свидетельствуют о мощном подъеме, который демонстрируют как мужская, так и женская команды.

Победу Логинова в индивидуальной гонке Польховский назвал проявлением настоящего русского характера. Хотя биатлонист упал, он смог взять себя в руки, до конца бороться и в итоге завоевать золото, подчеркнул тренер. Он также выразил уверенность, что медали помогут россиянам лучше настроиться на чемпионат мира.

«Будет легче вести подготовку и выходить на старт на чемпионате мира, потому что каждый спортсмен знает, что он конкурентоспособен, может бороться за медали различного уровня», - указал Польховский.

При этом тренер объяснил и неудачные старты в начале сезона российской команды, тогда, по его словам, спортсменам не хватило интенсивной развивающей работы.

Чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.