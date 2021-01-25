Российские гандболисты проиграли шведам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира
Игра завершилась со счетом 34:20 в пользу шведов.
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Российские гандболисты проиграли в матче с национальной командой Швеции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Египте. Игра завершилась со счетом 34:20 в пользу шведов.
Таким образом, сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. Самым результативным игроком в составе россиян признан Александр Котов на счету которого пять мячей. По три точных броска на свой счет записали Денис Васильев и Павел Андреев.