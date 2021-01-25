Российские гандболисты проиграли шведам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

Российские гандболисты проиграли в матче с национальной командой Швеции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Египте. Игра завершилась со счетом 34:20 в пользу шведов.

Таким образом, сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. Самым результативным игроком в составе россиян признан Александр Котов на счету которого пять мячей. По три точных броска на свой счет записали Денис Васильев и Павел Андреев.