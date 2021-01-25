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РУСАДА решило не оспаривать вердикт CAS по иску WADA

Иван Линдеманн
10:53 25.01.2021
В организации отметили, что решительно не согласны с выводами CAS в отношении утверждаемых манипуляций с данными, но в то же время приветствуют и поддерживают ответственный и разумный подход арбитров, касающийся российских спортсменов.
РУСАДА решило не оспаривать вердикт CAS по иску WADA
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российское антидопинговое агентство приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

В декабре прошлого года Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира с четырех лет до двух. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года.

В РУСАДА отметили, что решительно не согласны с выводами CAS в отношении утверждаемых манипуляций с данными, но в то же время приветствуют и поддерживают ответственный и разумный подход арбитров, касающийся российских спортсменов.

«Отказав WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем не виновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости, вынося решение, которое отражает и поддерживает фундаментальные ценности и интересы всей международной спортивной общественности», - говорится на сайте РУСАДА.

Также в российской организации заявили, что будут работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

«РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме», - сказано на сайте.

В организации добавили, что невиновные атлеты никогда не должны нести ответственность за действия небольшого числа индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил.

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