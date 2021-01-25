РУСАДА решило не оспаривать вердикт CAS по иску WADA

Российское антидопинговое агентство приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

В декабре прошлого года Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира с четырех лет до двух. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года.

В РУСАДА отметили, что решительно не согласны с выводами CAS в отношении утверждаемых манипуляций с данными, но в то же время приветствуют и поддерживают ответственный и разумный подход арбитров, касающийся российских спортсменов.

«Отказав WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем не виновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости, вынося решение, которое отражает и поддерживает фундаментальные ценности и интересы всей международной спортивной общественности», - говорится на сайте РУСАДА.

Также в российской организации заявили, что будут работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

«РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме», - сказано на сайте.

В организации добавили, что невиновные атлеты никогда не должны нести ответственность за действия небольшого числа индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил.