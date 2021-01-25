Хабиб Нурмагомедов сообщил о подготовке к «дебюту в большом футболе»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что готовится «к дебюту в футболе». Об этом российский боец написал в своем Instagram.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», - сделал подпись к видео с пробежкой спортсмен.

Как известно, Хабиб Нурмагомедов очень любит футбол. Он дружит с Криштиану Роналду. Спортсмены встречались в 2018 году. Тогда боец подарил футболисту папаху, а португалец вручил россиянину футбольную форму и мяч.

Роналду одним из первых поздравил Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи, в результате которой российский боец в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после боя 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.