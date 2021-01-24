Пуарье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби
Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. На счету американца теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях.
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Американский боец смешанного стиля Дастин Пуарье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке турнира UFC 257 в Абу-Даби.
Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Пуарье техническим нокаутом. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях. У Макгрегора - 22 победы при пяти поражениях.
Это была вторая встреча бойцов. Первый бой между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Макгрегор нокаутировал соперника в первом раунде.