Пуарье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби

Американский боец смешанного стиля Дастин Пуарье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Пуарье техническим нокаутом. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях. У Макгрегора - 22 победы при пяти поражениях.

Это была вторая встреча бойцов. Первый бой между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Макгрегор нокаутировал соперника в первом раунде.