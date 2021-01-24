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Харитонов оценил шансы Макгрегора на победу в бою с Порье

Анна Берестовая
02:50 24.01.2021
Макгрегор, по сравнению со своим соперником, долгое время не выступал в чемпионате.
Харитонов оценил шансы Макгрегора на победу в бою с Порье
© Фото: Jeff Bottari Keystone Press Agency Globallookpress
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У ирландского бойца Конора Макгрегора меньше шансов одержать победу в предстоящем поединке с Дастином Порье из-за длительного простоя в боях. Такое мнение высказал российский боец Bellator Сергей Харитонов.

Он объяснил, что бывший временный чемпион UFC американец Порье в последнее время выступал значительно чаще соперника.

«В целом 50 на 50, но Порье предпочтительнее из-за частых выступлений», - цитирует Харитонова Sport24.

Боец по своему опыту указал, что долгие перерывы в выходах на ринг часто оказывают негативный эффект. Отсутствие встреч, согласно замечанию россиянина, приводит к неспособности повторить приемы, выполняемые на тренировках.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал ход боя Макгрегора с Порье. По его ожиданиям, в первых двух раундах будет доминировать первый, однако в третьем и четвертом появится возможность одолеть ирландца.

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