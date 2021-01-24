«Он загнал его в угол»: тренер Большунова рассказал о конфликте лыжника с финном на этапе Кубка мира

Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. На финише эстафетной гонки Иони Мяки подрезал россиянина, после чего Большунов отмахнулся и ударил его палкой.

«Все началось с того, что со самого старта не заладилось, лыжи не работали должным образом, это все придало адреналина спортсмену, потому что пришлось бороться не только с соперниками, но и с лыжами. И когда уже определился с тактикой, он выкатился, занял позицию для атаки на финишной прямой», - рассказал Бородавко.

Он также отметил, что финский спортсмен не стал пускать предыдущего спортсмена.

«Это называется блокировка. Впереди идущей спортсмен не должен препятствовать сзади идущего спортсмена. Здесь 100% было видно, что он загнал его в угол. То, что случилось после финиша – взрыв эмоций, он чуть не упал, замахнулся и попытался ударить палкой финского спортсмена на финише. Это не красиво, это не спортивное поведение», - сказал тренер Большунова.

Бородавко в заключение добавил, что уже «после финиша Большунов врезался в него, показав тем самым негативное отношение к финскому спортсмену, потому что тот не захотел честной борьбы и что не дал возможности честно посоревноваться».

Ранее на этапе Кубка мира в эстафете первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена бронзы за неспортивное поведение Александра Большунова.

Первое место заняла сборная команда Норвегии, второе места Финляндия, а тройку лидеров замкнула первая команда сборной России. После финиша Большунов врезался в финского лыжника, после чего жюри приняло решение дисквалифицировать команду. Таким образом, вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.