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Вяльбе поддержала Большунова после инцидента с финским лыжником

Светлана Головина
18:24 24.01.2021
На действия финского лыжника Йони Маки ФЛГР будет подана апелляция в FIS.
Вяльбе поддержала Большунова после инцидента с финским лыжником
© Фото: Markku Ulander, imago-images.de, Globallookpress
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала Александра Большунова после инцидента с финским спортсменом на этапе Кубка мира в Лахти.

По ее словам, российский спортсмен рассказал, что «не собирался бить финского лыжника», а просто воткнул палку в снег, что зачастую делают со злости.

«То, что он после финиша въехал в толпу, где был финн - ясно, что он сделал это специально. Да, это неспортивное поведение, но я на стороне Александра. Финн поступил по-свински, по-другому сказать не могу. По лицу Маки было видно, что он понимал, что нарушил правила, и был испуган, предполагал, что им тоже прилетит.», - сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что после Большунов подходил к членам жюри.

«Никаких санкций с нашей стороны, безусловно, не будет», - цитирует РИА Новости Вяльбе.

Глава ФЛГР акцентировала, что на действия Йони Маки федерацией будет подана апелляция в FIS, поскольку «команду Финляндии тоже надо дисквалифицировать за нарушение правил».

Первая команда сборной России, взявшая бронзу на эстафете в этапе Кубка мира, была лишена награды из-за неспортивного поведения Большунова.

Ранее отец спортсмена Александр Большунов-старший заявил, что действия сына были оправданными.

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