Вяльбе поддержала Большунова после инцидента с финским лыжником

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала Александра Большунова после инцидента с финским спортсменом на этапе Кубка мира в Лахти.



По ее словам, российский спортсмен рассказал, что «не собирался бить финского лыжника», а просто воткнул палку в снег, что зачастую делают со злости.

«То, что он после финиша въехал в толпу, где был финн - ясно, что он сделал это специально. Да, это неспортивное поведение, но я на стороне Александра. Финн поступил по-свински, по-другому сказать не могу. По лицу Маки было видно, что он понимал, что нарушил правила, и был испуган, предполагал, что им тоже прилетит.», - сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что после Большунов подходил к членам жюри.

«Никаких санкций с нашей стороны, безусловно, не будет», - цитирует РИА Новости Вяльбе.

Глава ФЛГР акцентировала, что на действия Йони Маки федерацией будет подана апелляция в FIS, поскольку «команду Финляндии тоже надо дисквалифицировать за нарушение правил».



Первая команда сборной России, взявшая бронзу на эстафете в этапе Кубка мира, была лишена награды из-за неспортивного поведения Большунова.



Ранее отец спортсмена Александр Большунов-старший заявил, что действия сына были оправданными.