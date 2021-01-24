Елистратов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по шорт-треку

На чемпионате Европы россиянин Семен Елистратов завоевал золотую медаль по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.



Россиянин Елистратов одержал победу в финальном забеге с результатом 1 минута 24,885 секунды. На втором месте венгр Джон-Генри Крюгер (1.25,232), третьим стал голландец Ицхак де Лат (1.25,280).

Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце женская сборная России выиграла эстафету. В составе команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Серебро гонки досталось биатлонисткам из Германии, которые уступили россиянкам 11 секунд, третьими - француженки.