Спорт Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Италии Светлана Головина В составе команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. © Фото: Martin Schutt, dpa, Globallookpress Читайте нас на: На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце женская сборная России выиграла эстафету. В составе команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Серебро гонки досталось биатлонисткам из Германии, которые уступили россиянкам 11 секунд, третьими - француженки. Вчера, 23 января, в мужской эстафете российские биатлонисты завоевали бронзу. В ходе Кубка мира россиян Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика