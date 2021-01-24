Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Италии
В составе команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
© Фото: Martin Schutt, dpa, Globallookpress
На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце женская сборная России выиграла эстафету.
В составе команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Серебро гонки досталось биатлонисткам из Германии, которые уступили россиянкам 11 секунд, третьими - француженки.
Вчера, 23 января, в мужской эстафете российские биатлонисты завоевали бронзу.
В ходе Кубка мира россиян Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.