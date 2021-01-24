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Большунов-старший сравнил поведение финского лыжника в эстафете с беспределом на дороге

Светлана Головина
16:00 24.01.2021
За неспортивное поведение спортсмена на этапе Кубка мира первая команда сборной России была лишена бронзы.
Большунов-старший сравнил поведение финского лыжника в эстафете с беспределом на дороге
© Фото: Tomi Hänninen, Newspix24, Globallookpress
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Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова назвал неспортивное поведение сына на этапе Кубка мира в Лахти оправданным, сравнив действия финского спортсмена с беспределом на дороге.

На финише эстафетной гонки Иони Мяки подрезал россиянина, после чего Большунов отмахнулся и ударил его палкой.

«Эта ситуация равносильна той, что происходит на дороге, когда ты едешь по своей полосе, а из другой на тебя наезжают и сваливают в кювет. В таких ситуациях жизнь стоит на кону», - сказал Большунов-старший.

Он акцентировал, что после случившегося его сын извинился и пожал руку сопернику.

Также отец российского лыжника отметил, что необходимо ввести жесткие правила или устанавливать бетонные ограждения, которые не позволяли бы менять дорожки на финише.

«Я всегда буду на стороне сына, он все правильно сделал», - цитирует РИА Новости Большунова-старшего.

По решению жюри, на этапе Кубка мира первая команда сборной России по лыжным гонкам за неспортивное поведение Александра Большунова была лишена бронзы в эстафете.

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