Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Первая команда сборной России по лыжным гонкам лишена бронзы на КМ

Ирина Киселенко
15:01 24.01.2021
Жюри приняло решение дисквалифицировать команду за неспортивное поведение Александра Большунова.
Первая команда сборной России по лыжным гонкам лишена бронзы на КМ
© Фото: Tomi HaNninen, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

На этапе Кубка мира в эстафете первая команда сборной России по лыжным гонкам лишена бронзы за неспортивное поведение Александра Большунова. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Первое место заняла сборная команда Норвегии, второе места Финляндия, а тройку лидеров замкнула первая команда сборной России. После финиша Большунов врезался в финского лыжника, после чего жюри приняло решение дисквалифицировать команду. Таким образом, вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.

Ранее на этапе Кубка мира чешская горнолыжница Эстер Ледецкая протаранила ограждение во время соревнований по скоростному спуску. Лыжница, потеряв равновесие на одном из крутых виражей, влетела в сетку на высокой скорости, которая стоит для ограничения предел трассы. В результате съезда спортсменка избежала серьезных травм, но получила ушибы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.