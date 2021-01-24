Первая команда сборной России по лыжным гонкам лишена бронзы на КМ

На этапе Кубка мира в эстафете первая команда сборной России по лыжным гонкам лишена бронзы за неспортивное поведение Александра Большунова. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Первое место заняла сборная команда Норвегии, второе места Финляндия, а тройку лидеров замкнула первая команда сборной России. После финиша Большунов врезался в финского лыжника, после чего жюри приняло решение дисквалифицировать команду. Таким образом, вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.

Ранее на этапе Кубка мира чешская горнолыжница Эстер Ледецкая протаранила ограждение во время соревнований по скоростному спуску. Лыжница, потеряв равновесие на одном из крутых виражей, влетела в сетку на высокой скорости, которая стоит для ограничения предел трассы. В результате съезда спортсменка избежала серьезных травм, но получила ушибы.