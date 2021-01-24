Макгрегор ответил на критику Нурмагомедова после поражения

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на комментарий Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего спортсмена за смену спарринг-партнера.

«Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Что есть, то есть. Нужно относиться к соперникам с уважением», - сказал ирландец на пресс-конференции после боя.

Макгрегор акцентировал, что каждый поединок индивидуален и его исход зависит от стиля бойца. В частности, спортсмен отметил хорошую выносливость Дастина Пуарье.

«Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», - цитирует портал «Чемпионат» ирландца.

Напомним, что 24 января американский боец Дастин Пуарье одержал победу над Макрегором техническим нокаутом во втором раунде.