Макгрегор травмировал ногу в поединке с Пуарье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал правую ногу в главном поединке турнира UFC 257 против американца Дастина Пуарье.

«Моя нога просто убита», - сказал ирландец на пресс-конференции после боя.

Макгрегор заметил, что Пуарье очень хорошо защищался, а также добавил, что сам немного торопился с ударами. Сейчас он планирует взять время на отдых, провести время с семьей и восстановиться.

Напомним, Пуарье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC в Абу-Даби. Американец взял реванш у ирландца за прошлое поражение в 2014 году. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях.