Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Макгрегора на турнире UFC
Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Пуарье техническим нокаутом.
© Фото: Jeff Bottari, Keystone Press Agency, Globallookpress
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Пуарье.
«Вот что случается, когда ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с маленькими детьми вдали от реальности», - написал Нурмагомедов в Twitter.
Напомним, Пуарье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC в Абу-Даби. Американец взял реванш у ирландца за прошлое поражение в 2014 году. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях.