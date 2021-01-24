Спорт Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Макгрегора на турнире UFC Алена Миронова Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Пуарье техническим нокаутом. © Фото: Jeff Bottari, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Пуарье. «Вот что случается, когда ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с маленькими детьми вдали от реальности», - написал Нурмагомедов в Twitter. Напомним, Пуарье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC в Абу-Даби. Американец взял реванш у ирландца за прошлое поражение в 2014 году. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика