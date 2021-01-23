МОК готовит разные сценарии проведения Олимпиады в Токио в связи с COVID-19

Международный олимпийский комитет (МОК) прорабатывает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио. На фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 правительство Японии готовится рассмотреть варианты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года с сокращенным числом зрителей или же вовсе за «закрытыми дверями», сообщает агентство Kyodo.

«Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации», - заявил глава МОК Томас Бах.

По словам Баха, приоритетом для всех заинтересованных сторон является безопасное проведение Олимпиады. В эти нормы входят иммиграционные правила, карантинные ограничения, социальное дистанцирование в олимпийской деревне, быстрое тестирование на коронавирус, вакцинации и допуск болельщиков.

«Когда мы говорим о мерах, не может быть табу, если мы стремимся к безопасным Играм для всех», - подчеркнул глава МОК.

Заявление Томаса Баха прозвучало после вызвавшей общественный резонанс в Times о том, что властями Японии уже негласно принято решение об отмене Олимпиады и теперь в стране намерены сосредоточиться на том, чтобы провести летние Олимпийские игры в Токио в 2032 году.