Нурамагомедов оценил шансы Порье против МакГрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал свой прогноз на поединок Конора МакГрегора и Дастина Порье, который состоится 23 января. Об этом он рассказал на шоу главы UFC Дейны Уайта Lookin' For a Fight.

«В первых двух раундах будет доминировать Конор. Но в третьем и четвертом раунде у Дастина будут шансы одолеть соперника» - заявил Нурмагомедов.

Российский спортсмен в ходе своей карьеры одолел обоих борцов. Бой против МакГрегора состоялся в 2018 году – Нурмагомедов победил в четвертом раунде. С Порье россиянин встретился в 2019 году и одолел его в третьем раунде.