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Нурамагомедов оценил шансы Порье против МакГрегора

Алексей Курильченко
23:54 23.01.2021
За свою карьеру российскому борцу удалось одолеть обоих спортсменов.
Нурамагомедов оценил шансы Порье против МакГрегора
© Фото: FTP Globallookpress
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал свой прогноз на поединок Конора МакГрегора и Дастина Порье, который состоится 23 января. Об этом он рассказал на шоу главы UFC Дейны Уайта Lookin' For a Fight.

«В первых двух раундах будет доминировать Конор. Но в третьем и четвертом раунде у Дастина будут шансы одолеть соперника» - заявил Нурмагомедов.

Российский спортсмен в ходе своей карьеры одолел обоих борцов. Бой против МакГрегора состоялся в 2018 году – Нурмагомедов победил в четвертом раунде. С Порье россиянин встретился в 2019 году и одолел его в третьем раунде.

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